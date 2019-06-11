Son Dakika Haberleri: Taciz şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Taciz şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

7 saat önce

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde 3 ayrı sözlü cinsel taciz iddiasıyla aranan S.S. (52), polisle yaşanan kovalamacanın ardından yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Taciz şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]
BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde 3 ayrı sözlü cinsel taciz iddiasıyla aranan S.S. (52), polisle yaşanan kovalamacanın ardından yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Bozüyük'de 3 farklı kadına sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.S.'nin ilçe merkezinde olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli S.S.'yi yakalamak için kullandığı araç takibe alındı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından S.S., Eskişehir yolu Dübekli Köyü kavşağında otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen S.S. işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Kbilecik
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
Polis, Bozüyük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe otobüsüne saldırıda flaş gelişme! Saldırgan teslim olmak istemiş ancak cezadan korkmuş Drift yapan sürücüye ibretlik ceza! Görüntüler sosyal medyadan yayınlanınca yakalandı Şizofreni hastası, 1'i polis 3 kişiyi yaraladı, 1 kişiyi de öldürdü Okulda büyük vahşet! Ön sırada oturmak isteyen arkadaşlarını öldürdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:27:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taciz şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]