Son Dakika Haberleri: Taciz şüphelisi şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Taciz şüphelisi şahıs yakalandı - Son Dakika

Taciz şüphelisi şahıs yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da, tacizci olduğu iddia edilen bir şahıs vatandaşların kovalamacası sonucu yakalanarak polise teslim edildi.

Taciz şüphelisi şahıs yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da, tacizci olduğu iddia edilen bir şahıs vatandaşların kovalamacası sonucu yakalanarak polise teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre Mara Mahallesi 1311 Nolu Sokak içerisinde bulunan park içerisinde yaşı küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen A.D., isimli şahıs ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan kovalamaca Adıyaman Il Jandarma Komutanlığına kadar sürdü. Burada yakalanan taciz şüphelisi, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, Mara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Araştıracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:44:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taciz şüphelisi şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]