17 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın iş yerini basıp meydan dayağı attılar! O anlar kamerada - Son Dakika
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17 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın iş yerini basıp meydan dayağı attılar! O anlar kamerada

25.10.2022 00:41

Adana'da 17 yaşındaki bir genç kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi, genç kızın yakınları tarafından iş yeri basılıp sokağa çıkartılarak tekme tokat dövüldü. Vatandaşların cep telefonlarına kaydedilen görüntüler üzerine polis ekipleri, taciz şüphelisi ve onu linç etmek isteyenleri gözaltına aldı.

Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kuaförlük yaptığı öğrenilen ismi açıklanmayan bir kişi, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın durumu anlattığı yakınları, taciz şüphelisinin iş yerini bastı.

DAKİKALARCA DARP ETTİLER

Önce iş yerinin önündeki eşyalara zarar veren aralarında kadınların da bulunduğu öfkeli grup, daha sonra şüpheliyi dışarıya çıkardı. Kadın ve erkek çok sayıda kişinin saldırdığı şüpheli, yere yatırılıp, dakikalarca darbedildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erkeklerin tekme ve yumruk, kadınların ise çantayla vurduğu taciz şüphesi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taciz şüphelisi ve onu darbeden kişileri gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın iş yerini basıp meydan dayağı attılar! O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın iş yerini basıp meydan dayağı attılar! O anlar kamerada - Son Dakika
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