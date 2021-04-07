Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü - Son Dakika

Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü

07.04.2021 09:45

Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda kadına tecavüz etmeye çalışan şüpheliye meydan dayağı Bursa'da ormanlık alanda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan şüpheli, şans eseri ormanlık alanda köpek gezdiren kardeşler tarafından fark edildi.

Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü

Ormanlık alanda kadına tecavüz etmeye çalışan şüpheliye meydan dayağı

BURSA - Bursa'da ormanlık alanda bir kadına tecavüz girişiminde bulunan şüpheli, şans eseri ormanlık alanda köpek gezdiren kardeşler tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, kardeşlerin yanında bulunan 'Karlos' isimli köpek tarafından yakalanırken, çevredeki esnaf şüpheliye meydan dayağı çekti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğa Parkı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre kadın kuaförü olan F.D. (39), babasını ziyaret etmek için Yiğitler Mahallesi'ndeki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü. Burada F.D.'yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu.

Tecavüz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü

Bu sırada Veysi Solmaz ile kardeşi Murat Solmaz yanlarındaki 'Karlos' isimli pitbull cinsi köpeği gezdirmek üzere ormanlık alana girdi. Burada kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde, bir şüphelinin F.D.'ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti. Şüpheli kaçmaya başlarken, 'Karlos' isimli köpek şüphelinin peşine düştü. Otosansit Sanayi Sitesi'ne doğru kaçan şüpheli burada 'Karlos' tarafından yakalandı. Olayı duyan çevredeki esnaf ise şüpheliyi sokak ortasında dövdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kahraman kardeşler konuştu: "Erkekliğimizden utanıyoruz"

Yaşanan olayın ardından İHA mikrofonlarına konuşan Veysi Solmaz ve Murat Solmaz kardeşler, "Ormanlık alanda köpeğimiz Karlos'u gezdirmeye çıktığımızda kadın çığlıkları geldiğini fark ettik. Sese doğru gittiğimizde bir kişinin, kadının üzerine çıktığını ve tecavüz etmeye çalıştığını gördük. Şüpheli bizi görünce kaçmaya başladı. Köpeğimiz Karlos dakikalarca kovaladı ve sanayide yakaladı. Burada şüpheliyi bacağından ısırıp etkisiz hale getirdi. Çevredeki esnafımız da olayı duyunca darp edip polise teslim etti. Oradaki kadın bizim yakınımız olabilirdi, çok şükür fark ettik ve geç kalmadan müdahale ettik. Yaşanabilecek en kötü şeyi yaşadı. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle erkekler yüzünden biz erkekliğimizden utanıyoruz" diye konuştu.

Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü

Tecavüz, Taciz, Esnaf, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü - Son Dakika


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