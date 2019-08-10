Son Dakika Haberleri: Taciz şüphelisini yalın ayak koşarak yakaladı
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Taciz şüphelisini yalın ayak koşarak yakaladı

33 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 kız çocuğundan birinin kolundan tutup zorla götürmek isteyen Afgan Mustafa S.A. (28), çocukların çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı.

Taciz şüphelisini yalın ayak koşarak yakaladı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 kız çocuğundan birinin kolundan tutup zorla götürmek isteyen Afgan Mustafa S.A. (28), çocukların çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çığlıkları duyan Seyit Unutmazer (25), olayı fark edince yalın ayak şüphelinin peşine düştü. Unutmazer'in kısa sürede yakalayıp, polise teslim ettiği Mustafa S.A., 'taciz' suçundan tutuklandı.
Olay, 7 Ağustos'ta, Fesleğen Mahallesi, 1009 Sokak'ta meydana geldi. Afganistan uyruklu Mustafa S.A., kaldırımda oturup, sohbet eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunu görünce önlerinden bir kaç kez geçti. Çevredeki binaların pencerelerini ve balkonlarını kontrol eden Mustafa S.A., kız çocuklarının yanına gidip, bağırmamaları için eliyle 'sus' işareti yaparak, birinin kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı. 3 çocuğun korkup, çığlık atması ve bağırması üzerine paniğe kapılan Mustafa S. A., koşarak kaçmaya başladı. Çocukların çığlığını duyan Seyit Unutmazer, zemin kattaki evinin balkonuna çıktığında, Mustafa S.A.'nın kaçtığını gördü. Durumu anlayan Unutmazer, balkondan atlayıp, yalın ayak şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından Unutmazer, Mustafa S.A.'yı yakalayarak, olayın yaşandığı sokağa getirip, polise teslim etti. Gözaltına alınan Mustafa S. A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taciz' suçundan tutuklandı.
Öte yandan, olay sokaktaki bir binanın güvenlik kameralarının görüntülerine anbean yansıdı.


Pamukkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:40 Kaynak: DHA
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