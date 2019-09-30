Taciz ve görevi suistimal iddiaları Boris Johnson'ı zora soktu
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hakkında çıkan taciz iddialarını reddederek halkın 'daha ziyade kamu hizmeti alanında yaptığı planları' duymak istediğini söyledi. Johnson'ın 20 yaşında bir gazeteciyi taciz ettiği iddiası Muhafazakar Parti'nin yıllık genel kongresinde de tartışmalara neden olmuştu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hakkında çıkan taciz iddialarını reddederek halkın 'daha ziyade kamu hizmeti alanında yaptığı planları' duymak istediğini söyledi.
Johnson'ın 20 yaşında bir gazeteciyi eliyle taciz ettiği iddiası Muhafazakar Parti'nin yıllık genel kongresinde tartışmalara neden olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:31
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