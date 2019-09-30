Son Dakika Haberleri: Taciz ve görevi suistimal iddiaları Boris Johnson'ı zora soktu
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Taciz ve görevi suistimal iddiaları Boris Johnson'ı zora soktu

2 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hakkında çıkan taciz iddialarını reddederek halkın 'daha ziyade kamu hizmeti alanında yaptığı planları' duymak istediğini söyledi. Johnson'ın 20 yaşında bir gazeteciyi taciz ettiği iddiası Muhafazakar Parti'nin yıllık genel kongresinde de tartışmalara neden olmuştu

Taciz ve görevi suistimal iddiaları Boris Johnson'ı zora soktu, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hakkında çıkan taciz iddialarını reddederek halkın 'daha ziyade kamu hizmeti alanında yaptığı planları' duymak istediğini söyledi.


Johnson'ın 20 yaşında bir gazeteciyi eliyle taciz ettiği iddiası Muhafazakar Parti'nin yıllık genel kongresinde tartışmalara neden olmuştu.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:31 
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