"Taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerli"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu bir ateşkes değildir. Harekata 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir." dedi.