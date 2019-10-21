"Taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerli"
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu bir ateşkes değildir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu bir ateşkes değildir. Harekata 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:26
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