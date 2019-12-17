Taciz zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da sokakta bir kadına tacizde bulunan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, bir kadın polise, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolda yürürken tacize uğradığı şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirleyerek çalışma başlattı. Şüpheli İ.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KÜTAHYA