Tacizci Adama Meydan Dayağı

Adıyaman'da, evli ve 2 çocuk annesine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa mahalleli meydan dayağı attı.

Adıyaman'da, evli ve 2 çocuk annesine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa mahalleli meydan dayağı attı. Yere yığılan şahsı mahallelinin elinden polis ekipleri kurtardı. İddiaya göre, A.Ü isimli şahıs, Mehmet Akif Mahallesi 2114 Sokak'ta takip ettiği evli ve 2 çocuk annesi olan H.D.'ye sözlü tacizde bulundu. Kadının kendisine evli olmasını söylemesine ve tepki göstermesine aldırış etmeyen şahıs, ısrar etmeye devam edince evli kadın, çığlık atmaya başlayarak yardım istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri ile yoldan geçen vatandaşlar A.Ü.'yü yakalayarak tekme, tokat dövdü. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen H.D. isimli kadının eşi M.D.'de mahalleli ile birlikte şahsı dövdü. Darp neticesi yaralanan A.Ü., kaçmaya yeltenince vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerini sakinleştirerek A.Ü.'yü gözaltına aldı. Yaralı A.Ü., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs hastanede tedavi altına alınırken mahalle sakinleri ile karı-koca olan H.D. ile M.D., şahıstan şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



(Cihan Kizir/İHA)

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