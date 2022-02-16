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Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı - Son Dakika

Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı

16.02.2022 16:51

Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı Kız öğrencilere 'karagözlüm, aşkım' diye hitap ediyor, evine davet ediyormuş Zanlı, 2011 ve 2018 yıllarında 'uyarma, aylıktan kesme ve kınama' şeklinde çok sayıda disiplin cezası...

Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı

Kız öğrencilere 'karagözlüm, aşkım' diye hitap ediyor, evine davet ediyormuş

Zanlı, 2011 ve 2018 yıllarında 'uyarma, aylıktan kesme ve kınama' şeklinde çok sayıda disiplin cezası almış

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü hakkında yürütülen idari soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturma evrakında Okul Müdürü M.K.'nin kız öğrencilere 'omuzlarına, boyunlarına ve sırtlarına dokunarak fiziksel temas sağladığı' ve bir kız öğrenciye 'karagözlüm, aşkım' dediği, bazı kız öğrencileri evine davet ettiği, hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği yönünde iddialara ilişkin ifadelere yer verildi.

Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu'nda müdürlük görevini yürüten M.K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli M.K. dün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

Kız öğrencilere 'karagözlüm, aşkım' diye hitap ediyormuş

Rehber öğretmen F.G.'nin okulda yaptığı öğrenci görüşmelerinden sonra ortaya çıkan cinsel taciz iddialarına ilişkin müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Alpu Ortaokulu Müdürü ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu Müdür Vekili M.K. ile ilgili, eğitim müfettişlerince hazırlanan idari soruşturma raporu ortaya çıktı. Raporda yer alan ifadelerde, bazı kız öğrencilerin omuzlarına, boyunlarına ve sırtlarına dokunmak suretiyle fiziksel temas sağladığı, bir kız öğrenciye odasında sarıldığı, bazı kız öğrencilere, arabası ile evlerine ve Eskişehir'e bırakma, bazı kız öğrencilere 'odamda dinlenebilirsiniz', 'öğle dinlenme tatilinde birlikte yemeğe gidebiliriz' yönünde tekliflerde bulunduğu, bir kız öğrenciye 'karagözlüm', 'aşkım' dediği bazı, kız öğrencilere hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği, bazı kız öğrencilerin kendilerine ve özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı iddiaları yer aldı. Bu sebeple M.K.'ye disiplin, idari ve adli yönden yaptırımlarda bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan M.K'nin 2011 ve 2018 yıllarında 'uyarma, aylıktan kesme ve kınama' şeklinde çok sayıda disiplin cezası aldığı öğrenildi.

Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı
Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı
Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı
Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı

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okul müdürü, Eskişehir, Taciz, Alpu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacizci okul müdürü hakkında yeni gelişme... Zanlının soruşturma raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı - Son Dakika
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