Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı

Çin'de patronunun odasına elindeki paspas sapıyla giren kadın, önce bağırmaya başladı ardından saldırıya geçti. Çalışanları taciz ettiğini öne sürdüğü patronunu döven kadını, başka bir çalışma arkadaşı da telefon kamerasıyla kayda aldı.

KARŞILIK VEREMEDİ

Patronun dayak yerken hiçbir şekilde karşılık vermediği görülürken, kadın çalışanın bir süre sonra odadan çıktığı belirtildi. Kadının çığlık çığlığa konuşmaları da dikkat çekti.