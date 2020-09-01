Tacizcilerin dövdüğü genç kadın: "Psikolojim iyi değil" - Son Dakika

İSTANBUL Bostancı'da taksi beklerken kendisini elle taciz ettikleri için tepki gösterdiği kimliği belirsiz 2 erkek tarafından dövülen ve burnu ile dişleri kırılan Nagehan Bıyıklı, Sakarya 'da yaşayan ailesinin yanına geldi. Psikolojisinin iyi olmadığını, sürekli polisle irtibat halinde olduğunu anlatan Bıyıklı, saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyor.

İstanbul'da bir giyim firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışan Nagehan Bıyıklı (22), 29 Ağustos Cumartesi sabahı 03.00 sıralarında Bostancı'da İETT otobüs durağında taksi beklerken, durakta oturan 2 erkeğin tacizine uğradı. Erkeklerden birinin elini, göğsünü ellemeye çalıştığı sırada iterek taksiye yönelden Bıyıklı, iddiasına göre kimlikleri belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen ve burnu ile dişleri kırılan Nagehan Bıyıklı, Sakarya'da yaşayan ailesinin yanına geldi.

DHA muhabirine konuşan Nagehan Bıyıklı, "İki gündür telefonlarım susmuyor. Haber kanallarında adım soyadım ve fotoğraflarım yayınlandı. Yaşadıklarımı ailem ve beni tanıyan herkes öğrendi. Ailem psikolojimin daha fazla bozulmaması için kimseyle görüşmemi istemiyor. Şu anda önceliğim sağlık. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Polisle sürekli irtibattayım. Bostancı Karakolu olayla birebir ilgileniyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle sürekli irtibat halindeyim. Tek isteğim bana kabus dolu anları yaşatan o canilerin yakalanması. Taksicinin bulunmasını istiyorum. Canilerin yakalanıp, adalete teslim edilmesi acılarımı bir nebze olsun azaltacak" dedi.Öte yandan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Nagehan Bıyıklı'yı evinde ziyaret ederek, kendilerinden bir talebi olup olmadığını ve koruma tedbiri isteyip istemediğini sordukları öğrenildi. Bıyıklı ise polisten saldırganların yakalanmasını istedi.FOTOĞRFLI

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