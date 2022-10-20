Tacizcinin peşindeki kadınların "Yardım edin" çığlığı - Son Dakika
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Tacizcinin peşindeki kadınların "Yardım edin" çığlığı

20.10.2022 16:21
Tacizcinin peşindeki kadınların "Yardım edin" çığlığı

Samsun'da sosyal medya hesapları üzerinden ulaştığı kadınlara 'taciz ve şantajda bulunduğu, porno sitelerinden kadın fotoğrafları alıp mağdur kadınların telefon numaraları ile paylaştığı' iddiasıyla tutuklanıp yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest kalan sanık, mağdur kadınların...

Samsun'da sosyal medya hesapları üzerinden ulaştığı kadınlara 'taciz ve şantajda bulunduğu, porno sitelerinden kadın fotoğrafları alıp mağdur kadınların telefon numaraları ile paylaştığı' iddiasıyla tutuklanıp yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest kalan sanık, mağdur kadınların peşini bırakmayarak eylemlerine yine devam edince kadınlar "Yardım edin" feryadında bulunup savcılığa yeniden suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Samsun'da sosyal medya hesabı Telegram'da bulduğu kadınları kendisi ile birlikte olmaları konusunda tehdit eden, sosyal medya hesapları ve porno sitelerden aldığı kadın fotoğraflarıyla, mağdur kadınların telefon numaralarını yayınlayan ve kadınlara ölüm tehdidinde bulunan E.K. (27), Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan araştırmada E.K.'nin internetten aldığı +1 ile başlayan Amerikan menşeli GSM numaraları üzerinden oluşturduğu Telegram ve Instagram gibi hesaplarından konum bilgisi olarak Samsun'da bulunan kadınlara önce arkadaşlık mesajı attığı ve daha sonra sürekli aramalar yapıp müşteki kadınlar tarafından numarası engellenince bu defa da farklı numara satın alıp arama yapmaya devam ettiği belirlendi. Bu şekilde Samsun merkezde birçok kadının Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Siber polisinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda ikametinde yakalanan E.K. 14 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. E.K. hakkında 1 çocuk annesi Duygu K.(35) ile 1 çocuk annesi Esra D.'ye (37) yönelik "Kişisel verileri ele geçirme ve yayma, cinsel taciz, ölümle tehdit" suçlarından dava açıldı. Esra D. ile ilgili davanın duruşması 01 Temmuz'da Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Duygu K. ile ilgili dava ise 20 Eylül'de Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Tutuklu olarak hakim karşısına çıkan E.K. yargılandığı mahkemece 01 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi. E.K yargılandığı davalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ancak birbirlerini hiç tanımayan mağdurlardan Duygu K. ile Esra D. bugün Samsun Cumhuriyet Savcılığına giderek E.K.'nin cezaevinden tahliye olduktan sonra aynı şekilde tehdit ve tacizlerinin devam ettiğini, her ikisinin de kız çocuklarının bulunduğunu ve kendilerini ve çocuklarını tehdit ettiğini ileri sürerek yeniden suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldular.

Yardım çığlından bulunan mağdurlardan Duygu K., "Telegram yoluyla bana ulaştı. Benim fotoğraflarımı kullanarak Instagram yoluyla eşime dostuma herkese ulaştı. Telefon numaramı hiç tanımadığım kişilere ve şehirlere iğrenç bir şekilde yaydı. Ben siber suçlara giderek şikayetçi oldum. Bir süre sonra şahıs tutuklandı, cezaevine girdi. Cezaevinden kısa bir süre sonra çıktı. Elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor ve beni ve benden önce ve sonraki kadınları rahatsız ediyor. Cezaevinden çıktıktan sonra da beni 15 yaşındaki kızımla tehdit ediyor. Ölümle tehdit ediyor. Artık can güvenliğimin olduğunu düşünmüyorum. Psikolojik destek alıyorum. Kamu kuruluşunda çalışıyorum ve işimden sürekli rapor almak zorunda kalıyorum. Sağlıklı bir şekilde düşünemiyorum. Yattığımda, kalktığımda acaba kapıma geldi mi, acaba kapıma dayanır mı korkusuyla yaşamak istemiyorum. Bu insanların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Adaletin olduğunu düşünüyorum. Adalet artık görsün duysun. Bu insanların dışarda eli kolu salık bir şekilde gezmesini istemiyorum. Bu şahsın da biran önce cezaevine atılmasını istiyorum. Kısa sürede çıktı. Hiç bir şekilde yaptığı hatanın farkında değil. Aynı şekilde iğrenç mesajlarıyla, gece- gündüz demeden sürekli +1 numaralardan rahatsız etmeye devam ediyor. Sürekli kızımı ve beni ölümle tehdit ediyor. Ben can güvenliğimin olduğunu düşünmüyorum. Adalete sesleniyorum. Lütfen bu şahsı ve bugün gibileri içeri alın ve cezasını verin" dedi.

Mağdurlardan Esra D. ise, "Duygu K. ile daha önce tanışmıyoruz. Bugün yeniden şikayet dilekçesi verince aynı şahsın cezaevinden çıkınca aynı şekilde onu da tehdit edip taciz ettiğini öğrendim. Beni 13 yaşındaki kızımla tehdit ediyor. Cezaevine girip benimle ilgili yargılandığı ilk davada 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Serbest kalınca da aynı eylemlerine devam ediyor. Mart ayından beri tanımadığım bir şahsiyet benim profil resimlerimi alarak kendisi hesap açıp bana sürekli arkadaşlık istekleri gönderiyor. Reddedince de beni tehdit etmeye başladı. O kadar çok tehditler, o kadar çok hakaretler vardı ki, kızımı ve beni aynı şekilde tehdit etti. Yakalanması için çabaladık. Kumpas kurup yakalattık diye bizi sorumlu tuttu. Cezaevinden tahliye olunca da bıkmadan, usanmadan aramaya ve yazmaya devam etti. Açıkçası dışarı çıkmaya tedirginim. Nereden karşıma çıkacak diye tedirginim. Kızım tek başına okula gidiyor ve onun can güvenliğinden korkuyorum. Çok rahatsız edici ve psikolojik bir baskı altındayım ki, camın önüne mi geldi, kapıya mı geldi. Sürekli taciz ve sürekli tehdit. Beni kızımla tehdit etmek nasıl bir vicdansızlık ve nasıl bir kişiliksiz bilemiyorum ama gereken cezayı almasını istiyorum. Umarım, yaptıklarıyla içeri girer ve uzun bir süre çıkmaz. Bize yaşattıklarının daha beterini yaşasın istiyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Tacizcinin peşindeki kadınların 'Yardım edin' çığlığı - Son Dakika

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