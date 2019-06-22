Son Dakika Haberleri: Tacizcisini kalbinden bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
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Tacizcisini kalbinden bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

41 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iddiaya göre kendisini taciz eden Mahmut B.'yi (53) kalbinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki M.K., tutuklandı.

Tacizcisini kalbinden bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iddiaya göre kendisini taciz eden Mahmut B.'yi (53) kalbinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki M.K., tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. M.K. ile Mahmut B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., iddiaya göre Mahmut B.'yi kalbinden bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mahmut B., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mahmut B., yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
M.K. ise polis merkezine giderek teslim olurken, amcasının oğlu B.K. da gözaltına alındı. M.K., Mahmut B.'yi kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdü. B.K. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.K., tutuklanırken, B.K. ise serbest bırakıldı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:09 Kaynak: DHA
Kocaeli, Gebze, Güncel
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