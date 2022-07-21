Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım - Son Dakika
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Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım

21.07.2022 16:33

İzmir'de yaşanan olayda genç bir kadının tacizcisine verdiği sakin tepki gündem oldu. Şüphelinin telefonunu kontrol eden genç kadın kendi bacaklarının fotoğrafını görünce "Evet bunlar benim bacaklarım, karakola gidiyoruz" ifadelerini kullandı. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

İzmir'de yaşanan olayda, bir kadın bacaklarını çeken şahsı fark edince kayıt almaya başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, kadının, şüpheli ile kibarca konuşması kullanıcıların dikkatini çekti.

GALERİYE GİRMEMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Yaşanan o anlarda genç kadının şüpheliye defalarca "Albümünüzü açar mısınız" diye sorduğu kısımlar yer aldı. Şüpheli şahsın ise telefon galerisini açmak yerine Whatsapp ve başka uygulamalara girdiği görüldü.

"BUNLAR BENİM BACAKLARIM EVET"

Şahsın ısrarla galeriye girmemesi üzerine telefonu eline alan genç kadın fotoğraflarını görünce "Bunlar benim bacaklarım evet, bakalım" tepkisini verdi. Yaşanan tacize rağmen sakin tavırlarından ödün vermemeye devam eden genç kadın olayın ilerleyen dakikalarında ise "ne yapıyoruz biliyor musun? Karakola gidiyoruz, evet karakola gidiyoruz" tepkisini verdi.

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İzmir, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım - Son Dakika
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