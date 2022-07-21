İzmir'de yaşanan olayda, bir kadın bacaklarını çeken şahsı fark edince kayıt almaya başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, kadının, şüpheli ile kibarca konuşması kullanıcıların dikkatini çekti.
Yaşanan o anlarda genç kadının şüpheliye defalarca "Albümünüzü açar mısınız" diye sorduğu kısımlar yer aldı. Şüpheli şahsın ise telefon galerisini açmak yerine Whatsapp ve başka uygulamalara girdiği görüldü.
Şahsın ısrarla galeriye girmemesi üzerine telefonu eline alan genç kadın fotoğraflarını görünce "Bunlar benim bacaklarım evet, bakalım" tepkisini verdi. Yaşanan tacize rağmen sakin tavırlarından ödün vermemeye devam eden genç kadın olayın ilerleyen dakikalarında ise "ne yapıyoruz biliyor musun? Karakola gidiyoruz, evet karakola gidiyoruz" tepkisini verdi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım - Son Dakika