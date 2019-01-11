Son Dakika Haberleri: Tacizciyi Yakalamak İçin Seferber Oldular

Tacizciyi Yakalamak İçin Seferber Oldular

46 dakika önce

Bodrum merkezinde küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahısı, yakalamak için polis ekipleri seferber oldu.

Tacizciyi Yakalamak İçin Seferber Oldular, System.String[]
Bodrum merkezinde küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahısı, yakalamak için polis ekipleri seferber oldu. 20 kişilik polis gurubu yaklaşık 10 dakika içerisinde şahsı yakaladı.

Kurstan çıkıp evine gitmek için Dere sokaktan geçen 17 yaşındaki bir kız çocuğuna sokak içinde adres sorma bahanesiyle yaklaşan S.A. isimli bir şahıs, cinsel tacizde bulundu. Cinsel organı göstererek sokakta gezen tacizci polis ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yakalandı.

Duyarlı aile polise başvurdu

Tacizin ardından hızla olay yerinden uzaklaşan kız öğrenci durumu hemen ailesine haber verdi. Ailenin yaşanan olayı ve şüphelinin eşgalini Polise bildirmesiyle Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Dere Sokak, Atatürk Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve bölgedeki diğer ara sokaklarda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İhbarın alınmasıyla yaklaşık 20 polis cadde ve sokaklarda şahsı aramaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren aramaların ardından şüpheli şahsı Atatürk Caddesi civarında yakaladı. Pantolonunun düğmeleri açık vaziyette yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan tacizci, dün öğle saatlerinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Bodrum, Polis, 3. Sayfa
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