Son Dakika Haberleri: Tacizden Gözaltına Alınan Servis Şoförü Tutuklandı

Tacizden Gözaltına Alınan Servis Şoförü Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde lise öğrencine tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı.

Tacizden Gözaltına Alınan Servis Şoförü Tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde lise öğrencine tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı.

İddiaya göre, Uzunköprü'nün bir köyünde yaşayan ve ilçe merkezinde öğrenci servisi şoförlüğü yapan 45 yaşındaki İ.C. okula taşıdığı lise öğrencisi 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Yaşanan olaylardan sonra 14 yaşındaki kız öğrenci durumu yetkililere anlatmasının ardından, servis şoförü Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İ.C. emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü adliyesine sevk edildi. Şüpheli İ.C. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp Edirne Kapalı Ceza evine sevk edildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

Edirne, Uzunköprü, 3. Sayfa
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