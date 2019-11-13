Tacizden kurtulmak isterken düşerek ölen gülay bursalı soruşturması: 3. şüpheli 3 yıl sonra...

BAŞAKŞEHİR'de 22 Mart 2016'da 20 yaşındaki Gülay Bursalı'nın 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmesi soruşturmasında, aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Gülay Bursalı 2016 yılı Mart ayında, 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra harekete geçen polis, Gülay Bursalı'nın erkek arkadaşı Engin Ö.'yü gözaltına almıştı. Genç kıza tecavüz etmeye kalkarak intiharına neden oldukları iddia edilen günlük ev kiralayan C.İ. ile yanındaki kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise aranmaya başlanmıştı. Engin Ö. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. C.İ. ise olaydan sonra Ağrı'da yakalanarak İstanbul'a getirilmiş ve tutuklanmıştı.