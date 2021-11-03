Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası Çocuğumla gurur duyuyorum (2) - Son Dakika

Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum (2)

CEMEVİNDE TÖREN

Ankara'da taciz edilen iki kız çocuğunu korumak isterken Mert T. ve Yunus H. tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için Batıkent'te bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Haydarcan'ın ailesi ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çok sayıda vatandaş katıldı.

'OĞLUM BU KADAR YARDIMSEVERDİ'Güçlükle ayakta duran anne Songül Kılıçdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Söngül Kılıçdoğan, "Hiç böyle düşünmemiştik, aklımızdan geçmiyordu. Hayalimiz böyle değildi. Oğlum bu kadar yardımseverdi. Belaya gitmedi, bela onu buldu. Oğlum ölmedi, melek oldu" dedi. Anne Songül Kılıçdoğan, tören sırasında oğlunun tabutunun önünde oturup, gözyaşı döktü. Törene katılan bir kişi de kalabalığa seslenerek "Haydarcan ölmedi, insanlık öldü" diye konuştu.Törende Haydarcan'ın iki kız çocuğuna yardım ederken öldürüldüğü belirtilerek, helallik istendi. Törenin ardından Haydarcan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.BABASINI ARAYIP 'BIÇAKLANDIM' DEMİŞ

Haydarcan'ın kuzeni Eren Öztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Haydarcan'ın tacize uğrayan iki kız çocuğuna yardım ederken bıçaklandığını hatırlatarak, "Olayın ardından babasını kendisi aramış, cep telefonundan 'Ben bıçaklandım' diyor. Babası da bizi arayınca olay yerine gittik. Ben gittiğimde Haydarcan'ı ambulansa bindiriyorlardı. Direkt öldürmek için bıçaklamışlar. Biz koşarak güvenlik güçleri ile birlikte saldırganları yakaladık. Bıçağı atmışlardı, montlarını atıyorlardı. Artık başka insanların çocukları ölmesin. Önlem alınmasını istiyoruz. Daha fazla olmasın, artık yeter" dedi.