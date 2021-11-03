Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum (4) - Son Dakika

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Haydarcan Kılıçdoğan'ın, sözlü taciz edilen 2 kız çoğuna yardım etmek isterken öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre konsere gitmek için evden çıkan D.G. ile A.T.'ye, şüpheliler Mert T. ve Yunus H., arkadaşlık teklifinde bulundu. D.G. ile A.T'nin, teklifi kabul etmemesine rağmen şüpheliler, sözlü olarak tacizlerine devam etti. Bu sırada olay yerinde bulunan Haydarcan Kılıçdoğan, D.G. ile A.T'ye yardım etmek için şüphelilere müdahale etti. Kılıçdoğan, 3'ü göğüs, 3'ü kalça bölgesinden olmak üzere 6 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Şüpheliler Mert T. ile Yunus H. ise olayın hem ardından kaçmak isterlerken polis tarafından yakalandı.

SUÇ ALETİ BIÇAK KAYIP2 şüpheli, Haydarcan Kılıçdoğan kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği sırada, olaydan bir gün sonra çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından tutuklandı. Kılıçdoğan ise olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Şüpheliler hakkındaki soruşturmanın 'kasten öldürme' suçuna dönüştürüldüğü, savcılığın adli tıp kurumundan rapor beklediği bildirildi. Öte yandan her iki şüphelinin de ifadelerinde kavgaya karıştıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Ancak suç aleti bıçağın bulunamadığı belirtildi.Özkan ARSLAN/ANKARA,