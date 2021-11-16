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Tacize uğradığı iddiasıyla gündeme gelen Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor - Son Dakika

Tacize uğradığı iddiasıyla gündeme gelen Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor

16.11.2021 17:19
Tacize uğradığı iddiasıyla gündeme gelen Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor

Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla gündeme gelen Çinli kadın tenisçi Peng Shuai'den iki haftadır haber alınamıyor.

Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla gündeme gelen Çinli kadın tenisçi Peng Shuai'den iki haftadır haber alınamıyor.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Steve Simon, ABD basınına yaptığı açıklamada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçinin güvenliği konusunda şüphe duyduklarını söyledi.

Olayın ardından Çin Tenis Federasyonu ile irtibata geçtiklerini aktaran Simon, "Tenis camiamızda, sporcuların güvenliğinden daha önemli bir konu yoktur. Çin'deki federasyon yetkilileri, bize Peng Shuai'nin güvenli bir yerde bulunduğuna dair garanti verdi. Ama onunla konuşmamıza izin vermediler." bilgisini verdi.

Çin'in başkenti Pekin'de kaldığı tahmin edilen 35 yaşındaki tenisçinin son durumuna ilişkin Simon, "Peng'in nerede olduğu ve güvenliğinin ne düzeyde sağlandığı konularında belirsizlik devam ediyor. Bu durum bizi çok endişelendiriyor." diye konuştu.

Djokovic ve Mahut'tan Çinli tenisçiye destek

Peng Shuai'nin güvenlik koşullarının belirsizliği üzerine yaşanan olaylar karşında, Sırbistanlı Novak Djokovic ile Fransız Nicolas Mahut da sessizliğini bozdu.

İtalya'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden tek erkekler dünya 1 numarası Djokovic, basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir hafta önce olayı öğrendim. Önceki yıllarda düzenlenen turnuvalarda birçok kez karşılaştığım bir tenisçinin kayıp olması, beni şoke etti. Bu durum, ailesi için de çok zor. Umarım bir an önce haber alınır." ifadelerini kullandı.

Aynı turnuvaya çiftler kategorisinde katılan Mahut ise "ATP'nin de bu konu hakkında endişe duyduğuna yönelik açıklamalarından memnuniyet duydum. Umarım güzel haberi bir an önce alırız. Bu olay karşısında birlik olmalı ve Çin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesi Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) harekete geçmesini beklemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Peng Shuai, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Zhang tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajını, ülkenin sosyal medya platformu Weibo'dan kasım ayının başında paylaşmıştı.

Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli raketin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı. Kadınlar Tenis Birliği (WTA), iddiaların şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep ederken, ATP ise kınamıştı.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacize uğradığı iddiasıyla gündeme gelen Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacize uğradığı iddiasıyla gündeme gelen Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor - Son Dakika
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