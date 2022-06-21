Çocuğun durumu ailesine bildirmesiyle tacizci şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tacize uğrayan 12 yaşındaki çocuk, 2 gün sonra mahallede tekrar şahsı görünce ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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