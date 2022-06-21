Çekmeköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir kişi 12 yaşında erkek çocuğunu taciz edip kaçtı. Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü.
Çocuğun durumu ailesine bildirmesiyle tacizci şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Cadde üzerindeki bir dükkana sığınan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Tacize uğrayan 12 yaşındaki çocuk, 2 gün sonra mahallede tekrar şahsı görünce ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika