17 yaşındaki saldırganın tacizine uğrayan 45 yaşındaki kadın o anları ağlayarak anlattı - Son Dakika
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17 yaşındaki saldırganın tacizine uğrayan 45 yaşındaki kadın o anları ağlayarak anlattı

18.10.2022 15:14

Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yaptığı esnada bir 45 yaşındaki kadını arkasından sarılarak taciz eden 17 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Talihsiz kadın ise yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlatarak, "Hayatımı bitirdi, korkudan dışarı çıkamıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

14 Ekim Cuma günü Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde 17 yaşındaki D.A. isimli bir genç, yürüyüş yapan Aygül Aksoy Yıldırım'a (45) arkadan saldırarak taciz girişiminde bulundu. Talihsiz kadın, kendini korumaya çalıştı. Bir süre yaşanan boğuşmanın ardından tacizcinin elinden kurtulan Yıldırım, bağırarak yardım istedi.

17 yaşındaki genç, sokakta 45 yaşındaki kadını arkadan sarılarak taciz etti! Korkunç dakikaları anlattı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kadının bağırması üzerine tacizci olay yerinden kaçarken, Yıldırım durumu polise ihbar etti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kadının ifadeleri üzerine bölgede araştırma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından tacizci genç yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan D.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 yaşındaki genç, sokakta 45 yaşındaki kadını arkadan sarılarak taciz etti! Korkunç dakikaları anlattı

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Mahkeme öncesi adliye önüne gelen kadın platformları üyeleri de talihsiz kadını adliye önünde yalnız bırakmadı. Adliye önünde mahkemenin sonucunu bekleyen kadınlar, kadına karşı şiddet ve tacizin önüne geçilmesine dikkat çekerek yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

17 yaşındaki genç, sokakta 45 yaşındaki kadını arkadan sarılarak taciz etti! Korkunç dakikaları anlattı

"HAYATIMI BİTİRDİ"

Yaşadığı anları gözyaşları içerisinde anlatan mağdur Aygül Aksoy Yıldırım, "Her gün annemle aynı yolda yürüyüş yapıyorduk. Olayın olduğu gün de annemi eve bıraktıktan sonra benim boylarımda bir genç arkamdan saldırdı. Boynumu tuttu, ağzımı kapattı. Yerde sürükledi. Sonra ağzıma bastırdı, nefes alamadım. Isırmaya çalıştım, boğuştum. Vurdum, elini ısırdım. Bırakınca bağırmaya başladım. O sırada beni yola fırlattı. Bağırmaya devam ettim ama kimse gelmedi. Baktım adam kaçmaya başladı. Ben de o sıra ne yaptığımı bilmeden peşinden koşmaya başladım. Daha sonra polisi aradım. Polis anında geldi, ambulans geldi ama adam yoktu. Kaçmıştı. Hayatımı bitirdi. Bütün hayatımı bitirdi. Hiç bir şey yapamıyorum artık. Korkudan dışarı çıkamıyorum" dedi.

17 yaşındaki genç, sokakta 45 yaşındaki kadını arkadan sarılarak taciz etti! Korkunç dakikaları anlattı
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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki saldırganın tacizine uğrayan 45 yaşındaki kadın o anları ağlayarak anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 yaşındaki saldırganın tacizine uğrayan 45 yaşındaki kadın o anları ağlayarak anlattı - Son Dakika
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