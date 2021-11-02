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Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi - Son Dakika

Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi

02.11.2021 11:32

Denizli'de gece saatlerinde yürüyüşe çıkmıştı. Evren Çetin, bir kadının 3 şahsın tacizine uğradığını görünce kadına yardım etmek istedi. Bu esnada taciz şüphelileri Çetin'i darbedip yüzünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüphelileri yere yatırıp sonrasında gözaltına alırken, Çetin ise hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Atıntop Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Evren Çetin, yolda yürüdüğü sırada 3 kişinin Gülşen Ş.'yi rahatsız ettiğini fark etti.

Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu

TACİZCİLER TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Mağdur kadının yardımına koşan Çetin, yanlarına giderek Gülşen Ş'yi rahatsız eden kişileri uyarıp araya girdi. O esnada şüpheliler Çetin'i darbetti. Şüphelilerden biri ardından yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Çetin'i yüzünden bıçakladı.

Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu

TAŞKINLIK YAPTIKLARI İÇİN YERE YATIRILDILAR

Kanlar içinde kalan Çetin, kendini yere bırakırken, sesler üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri 3 şüpheliyi kaçmadan kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler taşkınlık yaptığı için yere yatırılırken, yüzünden bıçaklanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi.

Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu

''KURTARMAK İÇİN KARIŞTIM''

Sağlık ekiplerini beklerden kurtardığı kadın ile beraber sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Çetin, "Kadın gidiyordu. Kurtarmak için karıştım. Ben her zaman böyle yardım ederim" dedikten sonra ambulansa alındı.

Yüzü kanlar içinde kalan Çetin, ambulansa hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi

Merkezefendi, Denizli, Gülşen, Evren, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi - Son Dakika


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