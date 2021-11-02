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Tacizi engellemek isterken canından oldu - Son Dakika

Tacizi engellemek isterken canından oldu

02.11.2021 17:56

Tacizi engellemek isterken canından oldu Tacizi engellemek isterken canından olan Kılıçdoğan'ın akrabası: "Daha hayatının baharındaydı.

Tacizi engellemek isterken canından oldu

Tacizi engellemek isterken canından olan Kılıçdoğan'ın akrabası: "Daha hayatının baharındaydı. Daha deneyimleyeceği, yaşayacağı çok güzel günleri vardı"

Kılıçdoğan'ın babasının çocukluk arkadaşı:

"Haydarcan çok tatlı, efendi, sakin ve oldukça yardımsever birisiydi"

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen bir grubun sözlü tacizine uğrayan iki genç kıza yardım etmek isteyen bir genç iki kişinin bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybetmişti. Kılıçdoğan'ın akrabası, "29 yaşındaydı. Daha hayatının baharındaydı. Daha deneyimleyeceği, yaşayacağı çok güzel günleri olacaktı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçesinde Batıkent'te bir AVM önünde meydana gelen olayda, bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan 2 genç kız olay yerinden geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istemişti. Kılıçdoğan ile uyardığı grup içeresinde bulunan Y.S ve M.T arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar Kılıçdoğan'ı bıçakla yaralanmıştı. Saldırganlar bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı genç ise ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastahanesine sevk edilen Kılıçdoğan hayatını kaybetmişti.

"Daha hayatının baharındaydı. Daha deneyimleyeceği, yaşayacağı çok güzel günleri vardı"

Haydarcan'ın akrabası, olayın Pazar günü saat 7 sularında bir AVM'de bulunan kafenin yanındaki boşlukta meydana geldiği bilgisini vererek, "İki tane 14 yaşında genç kız, bizim kardeşimizi öldüren insanlar tarafından taciz edilmiş. Çocuklar yardım istemiş. Haydarcan ise sadece gençler ne oluyor? diye çok basit bir soru sormuş. Sonrasında da saldırı olmuş. Sonuç meydanda. Haydarcan dün saat altıda vefat etti. Kızların aileleri de bu konuda Haydarcan'ın ailesine destek vereceklerini ve çocuklarını koruma amaçlı can verdiği noktasında duyarlılar. Dolayısıyla onlar da her konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Evladımızı kaybettik. 29 yaşındaydı. Daha hayatının baharındaydı. Daha deneyimleyeceği, yaşayacağı çok güzel günleri olacaktı" ifadelerine yer verdi.

Genç kızları taciz edenlere 'Mümkünse daha sakin olalım.' uyarısında bulunmuş

Haydarcan'ın babasının çocukluk arkadaşı Servet Uzun ise pazar günü akşam doğum günü kutlaması yapan genç kızları dışarıdan gelen iki kişinin rahatsız ettiğini dile getirerek, "Gençler de kaybettiğimiz Haydarcan'dan yardım istiyor. Haydarcan da gençlere dönüp, 'Mümkünse daha sakin olalım' diyor. Ama gençlerin de oradaki iki çocuğun da şiddetli bir şekilde Haydarcan'ı yere yatırıp arkasından da 6-7 kere bıçakladığını ve hayatını kaybettiğini biliyoruz" dedi.

"Haydarcan çok tatlı, efendi, sakin ve oldukça yardımsever birisiydi"

Haydarcan'ın çok tatlı, efendi ve sakin birisi olduğunu ifade eden Uzun, "Oldukça da yardımsever birisiydi. Çünkü anneden-babadan yani yetişme tarzı böyle. Çok gençti. Şunu kabul etmek gerekiyor ki insanların kendilerine biçtikleri birtakım roller var. Ancak bu sosyal rollerin dağıtımı sanıldığı gibi eşitlikçi değil. İnsanlar eşitlikçi olmayan sosyal rollerine ulaşmak istiyorlar. Kendilerini ister istemez kanıtlamak istiyorlar. Kendilerine saygı duyulmasını istiyorlar. Saygınlık kurumunun bile kendi içerisinde bir statüye bağlanması hiç de hoş değildir. Şu an yaşanılan sıkıntı Türkiye'de de dünyada da böyledir. Bu olay o iki çocuğun kendinden 10 yaş büyük birisini yere yatırıp öldürmeye varacak biçimde bir hınca neden oluyor. Asıl tartışılması gereken şey bu. Bu hınç ne ara oldu. Çok üzüntülüyüz" diye konuştu.

Tacizi engellemek isterken canından oldu
Tacizi engellemek isterken canından oldu
Tacizi engellemek isterken canından oldu
Tacizi engellemek isterken canından oldu

Türkiye, Ankara, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tacizi engellemek isterken canından oldu - Son Dakika


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