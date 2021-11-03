Tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için cemevinde tören düzenlendi - Son Dakika

- Tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için cemevinde tören düzenlendi

ANKARA - Ankara'da sözlü tacize uğrayan iki genç kıza yardım etmek isterken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan için cemevinde tören düzenlendi.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan 2 genç kızın yardımına koşan Kılıçdoğan ile uyardığı grupta bulunan Y.S ve M.T arasında yaşanan tartışma sonucu zanlılar Kılıçdoğan'ı bıçaklamıştı. Hastaneye sevk edilen Kılıçdoğan hayatını kaybetmişti.

Kılıçdoğan için Pir Sultan Cemevi'nde tören düzenlendi, dualar edildi. Törene katılan vatandaşlardan birisi ise "Haydarlar gitmesin" diyerek tepkisini gösterdi.

Gözyaşları sel oldu

Tacizi önleyen ancak canını feda eden Kılıçdoğan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çevre vatandaşlar ise cemevinde düzenlenen törene yoğun katılım sağladı.

Bugün saat 19.00'da ise Kılıçdoğan için Murat Karayalçın Kent Meydanı'nda basın açıklaması düzenlenecek.