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Tacizle suçlanan doktor tutuklandı - Son Dakika

Tacizle suçlanan doktor tutuklandı

10.02.2022 16:42
Tacizle suçlanan doktor tutuklandı

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı, Aile Hekimi Dr. Lütfi Tiyekli, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı, Aile Hekimi Dr. Lütfi Tiyekli, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki bir Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli'nin, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği ileri sürüldü.

Şikayet üzerine gözaltına alınan doktor hakkında, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Dr. Lütfi Tiyekli hakkında "Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık Tiyekli'nin yargılaması Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesinde suçlamaları reddeden sanık Tiyekli'nin tutuklanmasına karar verildi.

Sanık Lütfi Tiyekli, tutuklanmadan önce yaptığı açıklamada, "Biz hekimler olarak muayene işlemleri sırasında bu konularda çok sıkıntı yaşıyoruz. Bahsi geçen kız çocuğu da kendi kafasına göre bir hikaye uydurmuş. Bilindiği gibi yargı bu konularda çok hassastır. Tıbbi denetleme konusunda müfettişler sürekli gelirler. Herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Yargı sürecini avukatım takip ediyor" demişti. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yargı, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tacizle suçlanan doktor tutuklandı - Son Dakika


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