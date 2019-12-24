Tacizle suçlanan kişi, serbest kalınca mahalleli tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tacizle suçlanan kişi, serbest kalınca mahalleli tepki gösterdi - Son Dakika

Tacizle suçlanan kişi, serbest kalınca mahalleli tepki gösterdi

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.K., mahkemece serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.K., mahkemece serbest bırakıldı. Mahkemenin kararını öğrenen mahalleli, C.K.'nin evinin önünde toplanıp, duruma tepki gösterdi. C.K. ve ailesi güvenliği için polis ekiplerince başka bir yere götürüldü.

Gebze İnönü Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası C.K. iddiaya göre bir erkek çocuğa iş yerinde tacizde bulundu. Dün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın mahallede duyulmasının ardından 3 kız çocuğu da ailelerine C.K.'nin tacizine uğradıklarını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan C.K. tekrar adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece bugün yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MAHALLE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

C.K.'nin serbest bırakıldığını öğrenen mahalle sakinleri bu akşam evinin önünde toplanarak "Mahallede sapık istemiyoruz" diye bağırarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis önlem aldı. Mahalleye TOMA da getirilirken, toplanan kalabalık, polis yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından dağıldı. Polis, aileyi güvenliği için başka bir yere götürdü. Polis ekipleri, olası olaylara karşı C.K.'nin evinin olduğu sokakta bekledi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten savcılığın, C.K.'nin adli kontrolle serbest bırakılması üzerine mahkemenin kararına itiraz ettiği de bildirildi.

Tacizle suçlanan kişi, serbest kalınca mahalleli tepki gösterdi

İnönü mahallesi, Polis, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü
Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
07:28 Karadeniz'de 26 noktada orman yangını 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü - 2 - Son Dakika
07:14 Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 11 köyün tüzel kişiliği kaldırıldı - Son Dakika
06:52 Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü (1) - Son Dakika
06:45 Karadeniz'de 26 noktada orman yangını: 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü - Son Dakika
06:44 Endonezya'da otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi öldü - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 07:35:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tacizle suçlanan kişi, serbest kalınca mahalleli tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]