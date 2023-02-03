Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi - Son Dakika
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Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi

03.02.2023 15:16

Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi Mehmet Ali Erbil'in taciz davasında mütalaa Sunucu Mehmet Ali Erbil, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Erbil'in 7 yıl 3 aya kadar...

Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi

Mehmet Ali Erbil'in taciz davasında mütalaa

İSTANBUL - Sunucu Mehmet Ali Erbil, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Erbil'in 7 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi. Duruşma, karar için 10 Şubat tarihine ertelendi.

Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Mehmet Ali Erbil'in, "zincirleme şekilde elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlarından toplamda 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre veren mahkeme, duruşmayı karar için 10 Şubat tarihine erteledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi - Son Dakika
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