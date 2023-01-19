Mehmet Ali Erbil, taciz iddiasıyla hakim karşısına çıktı: Tuzağa geldim - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, taciz iddiasıyla hakim karşısına çıktı: Tuzağa geldim

19.01.2023 16:19
Mehmet Ali Erbil, taciz iddiasıyla hakim karşısına çıktı: Tuzağa geldim

Sunucu Mehmet Ali Erbil, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı.

Sunucu Mehmet Ali Erbil, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Erbil, "Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.
Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ece Ronay Bilir katılmazken, sanık Mehmet Ali Erbil ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
"Oyuna getirildiğimi düşünüyorum"
Duruşmada kimlik tespiti yapılan Mehmet Ali Erbil aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi. Erbil savunmasında kendisine tuzak kurulduğunu söyleyerek, "Ben z kuşağına hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti, sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti, adresini bilmiyordum adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve 'ben muhatap olacağım' dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" dedi.
Asistanını suçladı
Söz konusu mesajları asistanının attığını öne süren Erbil, "Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım, 'böyle böyle bir olay oldu, sizi korumak için böyle bir mesaj attım' dedi. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.
Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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