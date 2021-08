Tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo istifa etti - Son Dakika

ABD'de hakkında 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen New York Valisi Andrew Cuomo istifa ettiğini duyurdu. Cuomo'nun istifasının ardından yerine yardımcısı 62 yaşındaki Kathy Hochul'un geçeceği bildirilirken, Hochul New York'un ilk kadın valisi olacak.

Geçtiğimiz hafta New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla hazırlanan 168 sayfalık soruşturma raporu geçtiğimiz günlerde yayınlanmış, raporda Cuomo'nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti. 2011 yılından bu yana New York Valisi olarak görev yapan Demokrat Cuomo, taciz iddialarının ardından istifa ettiğini duyurdu.

"MİZAH ANLAYIŞIM 'DUYARSIZ VE İTİCİ' OLABİLİR"

Cuomo televizyonda yaptığı konuşmada, yanlış bir şey yapmadığını bir kez daha yineleyerek taciz iddialarını reddetti, mizah anlayışının "duyarsız ve itici" olabileceğini belirtti. Hem erkek hem de kadınları "rastgele" olarak kucakladığını ve öptüğünü kabul eden Cuomo, bu konuda "tam sorumluluğu" kabul ettiğini açıkladı.

TACİZ İDDİALARINDA BULUNAN KADINLARA TEŞEKKÜR

Hakkında taciz iddiasında bulunan kadınlara teşekkür eden Cuomo, "Bir adım öne çıkmak kolay değil ama önemli bir hizmette bulundunuz. Hem bana hem de başkalarına önemli bir ders verdiniz. Kişisel sınırlar genişletilmeli ve korunmalıdır" dedi.

"SORUŞTURMA SİYASİ GÜDÜMLÜ"

Kendisine yönelik soruşturmanın "siyasi güdümlü" olduğunu aktaran Cuomo, "Ben bir New Yorkluyum, ben bir savaşçıyım ve içgüdüm bu tartışmalara göğüs germek. Çünkü bunun politik olarak motive edildiğine inanıyorum" dedi.

"VERGİ MÜKELLEFLERİNE MİLYONLARCA DOLARA MAL OLACAK"

Mevcut gidişatıyla bu durumun aylarca süren siyasi ve hukuki tartışmalara yol açacağına değinen Cuomo, "Olacak olan bu. Siyasi rüzgar böyle esiyor. Hükümeti tüketecek. Vergi mükelleflerine milyonlarca dolara mal olacak" dedi.

"EN İYİ YOL, KENARA ÇEKİLMEK"

"New York sertliği New York'u sevmek demektir ve New York'u seviyorum. Hiçbir şekilde yararsız olmak istemem. Sanırım, şartlar göz önüne alındığında, şu anda en iyi yol, kenara çekilmek" ifadelerini kullanan Cuomo, görevinden istifa ettiğini ve 14 gün içinde koltuğunu bırakacağını aktardı.

NEW YORK TARİHİNDEN BİR İLK

Cuomo'nun istifasının ardından yerine yardımcısı olan 62 yaşındaki Kathy Hochul'un geçeceği bildirildi. Hochul, 14 gün içinde New York'un 57'inci ve ilk kadın valisi olacak.