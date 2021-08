Tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo'nun kıdemli yardımcısı istifa etti - Son Dakika

Geçtiğimiz salı günü hakkında 11 kadına tacizde bulunduğu iddia edilen rapor yayınlanan New York Valisi Andrew Cuomo'nun kıdemli yardımcısı Melissa DeRosa istifa kararı aldı.

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma raporu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yayınlanan raporda, Cuomo'nun 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edilmişti. Raporun ardından, Cuomo'nun kıdemli yardımcısı Melissa DeRosa istifa kararı aldı. Salı günü yayınlanan 168 sayfalık raporda ismi 187 kez geçen DeRosa'nın, New York Valisi Cuomo'nun tacizlerini örtbas ettiği ifade ediliyor. DeRosa istifa kararının ardından yaptığı açıklamada, " Son 2 yıl duygusal ve mental olarak zor geçti. Eyaletimiz için böylesine yetenekli meslektaşlarla çalışma fırsatı bulduğum için minnettarım" dedi.

Cuomo'nun cinsel tacizde bulunduğu ifade edilen 11 kadından biri olan Brittany Commisso, raporda "1 numaralı yönetici asistanı" olarak tanımlanıyordu. Commisso soruşturma sırasında verdiği ifadede Cuomo'nun kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu ve bir fotoğraf çekimi sırasında da tacizde bulunduğunu ifade etti. Commisso'nun suçlamaları, Vali Cuomo'nun karşı karşıya kaldığı en ciddi suçlama olarak görülüyor. - NEW YORK