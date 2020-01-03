Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2) - Son Dakika

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2)

7 saat önce

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTIHatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp, beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2), System.String[]

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp,  beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.'nin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
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