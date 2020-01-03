Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2) - Son Dakika

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Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2)
7 saat önce
ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTIHatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp, beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp, beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.'nin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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