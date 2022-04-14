TACİZLE SUÇLAYIP ÖLDÜRDÜ; 'SAPIKTI' NOTU BIRAKTI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da A.D. (31) adlı erkek, kendisi taciz ettiğini öne sürdüğü Aydın Akar'ı (56) bıçaklayıp öldürdü. Akar'ın cesedinin üzerine, 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin' yazılı not bırakan, jandarmanın çalışmasıyla yakalanan A.D.'nin ifadesinde, İstanbul'da pastanede yanında çalışırken, bana tacizde bulunmuştu dediği belirtildi.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Akar'dan haber alamayan yakınları, önceki gece yarısı evine gitti. Yakınları, Akar'ı yerde yüzüstü kanlar içinde yatarken bulunca jandarmaya bildirdi. Eve giden ekipler, Akar'ın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi. Akar'ın cesedinin üzerinde, 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin' yazılı not bulundu.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırılan Akar'ın cesedinde 20'den fazla bıçak darbesi olduğu ve boğazının kesildiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleriyle Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), cinayet şüphelisinin İstanbul'da yaşayan A.D. olduğu belirlendi. Jandarma, İstanbul'da düzenlediği operasyonla A.D.'yi, kaldığı otelde cinayette kullandığı bıçakla yakaladı.

'O OLAYI UNUTMADIM'

Tekirdağ'a getirilen ve 'uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret' suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen A.D., ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında Akar'ın İstanbul Zeytinburnu'nda işlettiği bir pastanede yanında çalıştığını söyledi. Pastanede çalışırken Akar'ın kendisini taciz ettiğini öne süren A.D., O olayı unutmadım. Akar'ın izini kaybetmiştim, yaptığım araştırmada Tekirdağ'a geldiğini öğrendim. Konuşmak için evine geldim ve konuştuk. Daha sonra da bıçaklayarak öldürdüm dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.