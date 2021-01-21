Taçları takıyor ama asla gerçek kraliçe olamayacak

Kate Middleton elbette Kral William'ın eşi olarak bir unvan alacak ama gerçek anlamda bir kraliçe olamayacak. Bakalım eşi Prens William tahta çıktığında Middleton'ın hayatında neler değişecek...İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtı önce oğlu Prens Charles'a devredecek. Ardından da sıra Charles'ın oğlu Prens William'a gelecek. Bu durumda eşi Kate Middleton da kraliçe olacak, ama biraz farkla.Kate Middleton, kocası tahta geçince "kralın karısı ve hükümdar olmayan kraliçe" unvanı alacak. William kral olunca, Devletin Başı, Anglikan Kilisesi'nin Başı ve Britanla Silahlı Kuvvetleri'nin Başı unvanlarını da alacak. Middleton da kocasının sosyal statüsünü paylaşacak, bir kraliyet ailesi üyesi olarak yerine getirmesi gereken görevleri olacak. Ama ülkesinin yönetiminde herhangi bir söz sahibi olamayacak.Yine kurallara göre kral eşi olan kraliçeler, eşlerinin ölümünde tahtı ondan devralamıyor. Bunun yerine eşlerinden bir sonra gelen çocukları tahta geçiyor.Tarihsel olarak, kral eşi olarak anılan hükümdar olmayan kraliçeler, evlilik yoluyla aileye girenler. Bu yolla kraliçe olanlar, geçmişte her ne kadar ülke yönetiminde söz sahibi olamasalar da anayasal etkileri olmasa da kültürel ve moda alanında bazı konularda öncülük etmişlerdi.Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından tahta geçecek olan Prens Charles'ın eşi Camilla için ise farklı bir durum söz konusu. Çünkü o Kate Middleton gibi kral eşi de olamayacak. Kocası kral olunca onun alacağı unvan "prenses". Resmi olarak açıklanan bu durumun iki nedeni var. İlki, halkın, Camilla Parker Bowles'un kral eşi unvanı olmasına gösterdiği tepki. Camilla'nın, kral eşi unvanını almasının, Prenses Diana'ya hala gönülden sevgi duyan halkın tepkisinden çekinen İngiliz kraliyet ailesi böyle bir duruma izin vermek istemedi.İkinci neden ise hem Prens Charles'ın hem de Camilla Parker Bowles'un ikinci evliliği olması. Bu durum da Anglikan Kilisesi'nin kurallarına aykırı.