Son Dakika Haberleri: Taçoy: Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun eğmeyeceğiz
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Taçoy: Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun eğmeyeceğiz

43 dakika önce

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Kıbrıs'ta bulunan serhat boyu bekçileri ve garantör Türkiye, Akdeniz'de böyle bir 'oldu bitti'ye boyun eğmez." dedi.

Taçoy: Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun eğmeyeceğiz, System.String[]

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Kıbrıs'ta bulunan serhat boyu bekçileri ve garantör Türkiye, Akdeniz'de böyle bir 'oldu bitti'ye boyun eğmez." dedi.

Akdeniz, Ekonomi, Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:50 
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