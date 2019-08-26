Taçoy: Akdeniz'de 'oldu bitti'ye boyun eğmeyeceğiz
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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Kıbrıs'ta bulunan serhat boyu bekçileri ve garantör Türkiye, Akdeniz'de böyle bir 'oldu bitti'ye boyun eğmez." dedi.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Kıbrıs'ta bulunan serhat boyu bekçileri ve garantör Türkiye, Akdeniz'de böyle bir 'oldu bitti'ye boyun eğmez." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:50
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