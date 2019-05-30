Taçsız Kral, Emre Akbaba'yı uyardı

Filmde temsili olarak canlandırılan Taçsız Kral, Emre Akbaba'yı araç kullanırken cep telefonu ile ilgilendiği için ikaz ederek "Yoldayken sadece yola bak" diyor.

Turkcell'in yeni kampanyasında Taçsız Kral Metin Oktay direksiyon başında cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkat çekmek ve hayatları kurtarmak için sürücüleri uyardı. Kampanyanın duyurulması için hazırlanan reklam filminde temsili olarak canlandırılan Metin Oktay ile milli futbolcu Emre Akbaba rol aldı. 9 günlük bayram tatili öncesi sürücüleri uyarmayı amaçlayan reklam filminde Metin Oktay, araç kullanan Emre Akbaba'yı uyararak olası bir kazanın önlenmesini sağlıyor. Reklam filmi "Yoldayken bırakın o telefonu" diyen çarpıcı bir mesaj ile sona eriyor.

Türk futbolunun efsanesi Metin Oktay, 1955 yılında İzmirspor'dan Galatasaray'a transferinin ardından üst üste üç kez gol kralı oldu. Türkiye Süper Ligi'nin başlangıcı olarak sayılan ve 1959 yılında kurulan Milli Lig'e de damgasını vuran Oktay, lig kurulduktan sonraki ilk üç sezonun gol krallığını da elde etti. Başarılarının ardından 1961 yılında İtalya'nın köklü kulüplerinden Palermo'ya transfer oldu. Ardından tekrar yurda dönen Oktay, futbol yaşamına birçok başarıyı sığdırarak Türk futbolunun efsaneleri arasındaki yerini aldı. Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de geçirdiği bir trafik kazası ile hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı.