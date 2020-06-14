Tadanların vazgeçemediği asırlık lezzet: Denizli kebabı - Son Dakika

Tadanların vazgeçemediği asırlık lezzet: Denizli kebabı

DENİZLİ'de, kuzu etinden yapılan, tandır ateşinde pişirilen Denizli kebabı, yöre halkının yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Tadanların vazgeçemediği asırlık lezzet: Denizli kebabı, System.String[]

DENİZLİ'de, kuzu etinden yapılan, tandır ateşinde pişirilen Denizli kebabı, yöre halkının yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Denizli'ye gelenler, geleneksel yöntemlerle servis edilen, çatal ve bıçak kullanılmadan tüketilen bu yöresel lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmıyor.

Denizli'de, 1920'li yıllardan bu yana geleneksel yöntemlerle hazırlanan Denizli kebabı, kente gelen ziyaretçilerin yemek tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kentteki Kaleiçi Çarşısı ve Bayramyeri Meydanı arasında bulunan alanda onlarca kebapçı, asırlık lezzeti müşterilerinin beğenisine sunuyor. Bir yaşını geçmemiş kuzu etlerinin kullanıldığı Denizli kebabı, tandır ateşinde sakız ağacı ile pişiriliyor. Önce ikiye ardından da 8 veya 10 parçaya ayrılan kuzu etleri, özenle fırına yerleştiriliyor. Ustasına göre değişiklik gösteren pişme süresinin ardından fırından çıkarılan kebaplar, yine sakız ağacından hazırlanan tahta üzerinde satırlar ile doğranıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan yöresel lezzet; soğan, domates ve lavaş pide eşliğinde müşterilere servis ediliyor.

LEZETİNİ ETİNDEN ALIYOR

Kebap ustası Emrah Yasin Kaya, Denizli kebabının kentin en meşhur lezzetleri arasında yer aldığını ve nesilden nesle aktarıldığını belirtip, "Saat 08.00'da fırınımızı yakıyoruz. Fırın iyice ısındıktan sonra etlerimizi pişirmeye bırakıyoruz. Özellikle dolgu tuğladan yapılan fırınımızda sakız odunu yakıyoruz. Kebabın lezzeti etiyle alakalı bir durumdur. Bir yaşını geçmemiş kuzu etini kullanıyoruz. Kuzunun kaburga, sırt, böbrek yatağı, kürek kemiğinin bulunduğu kısımlar gibi her yeri kullanılabiliyor. 1-3 saatlik pişirme süresinin ardından etlerimiz yemeye hazır hale geliyor. Kebabımızın içerisinde herhangi bir katkı maddesi ve baharat bulunmaz. Piştikten sonra satırlarla ince ince kıyıp, lavaş pide arasında servis ediyoruz" dedi.

ARTIK ÇATAL VE BIÇAK İLE SERVİS EDİLİYOR

Lokantanın müdürü Şükrü Kerse, koronavirüs nedeniyle uzun bir süre müşterilerinden uzak kaldıklarını belirtti. Normalleşme süreci kapsamında, kurallara uyarak hizmet verdiklerini kaydeden Kerse, "Denizli kebabının en önemli özelliği el ile yenmesi. Bu bir gelenek. Bunu bilmeyenler çatal istiyor. Biz de kendilerine el ile yenilmesi gerektiğini söylüyoruz. Eskiden masalara çatal bıçak koymazdık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında artık her masaya çatal ve bıçak koyuyoruz. Ancak bu geleneği bilen müşteriler yine elleriyle yemekten vazgeçmiyorlar. Eskiden yurt içi ve yurt dışından gelenler bu lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmazdı. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi şehirlerden kebabımızın tadına bakmak için gelenler oluyor" diye konuştu.

KEBAP YEMEK İÇİN ANTALYA'DAN GELDİLER

Denizli kebabı yemek için eşiyle birlikte kente geldiğini belirten Bahriye Karaman, "Antalya'da yaşıyoruz. Sabah yola çıktık. Denizli'de kebap yiyip geri döneceğiz. Daha önce de burada bir kez kebap yemiştik. Çok güzel bir tadı var. Oldukça leziz. Denizli kebabı yemeyenler muhakkak tadına bakmalı. Elle yenildiğini bildiğimiz için ellerimizi de iyice dezenfekte ettik" dedi. Hüseyin Karaman ise, Denizli kebabının tadının çok meşhur olduğunu belirterek, bu lezzetin kendilerinin çok hoşuna gittiğini söyledi.


Koronavirüs, Denizli, Antalya, Kuzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 09:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tadanların vazgeçemediği asırlık lezzet: Denizli kebabı - Son Dakika

Son Dakika

Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor         
09:28
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı         
09:08
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi         
08:53
Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor         
08:49
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal faz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak Brent petroldeki tarihi düşüş doğal faz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak         
08:37
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi         
08:25
Şüphelinin, muhabirin Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi         
02:26
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız         
00:49
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi         
00:35
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu         
00:23
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü         
00:12
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi         
23:41
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti         
23:22
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
23:16
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi         
23:03
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı         
22:54
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı         
22:35
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi         
22:22
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı 3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı         
22:01
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak         
20:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 10:14:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tadanların vazgeçemediği asırlık lezzet: Denizli kebabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]