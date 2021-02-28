ŞANLIURFA - Tadanların vazgeçemediği lezzet: Tescilli "Urfa soğan kebabı" - Son Dakika

Şanlıurfa'da çok uzun yıllardan beri yapılan ve ünü tüm ülkeye yayılan tescilli "Urfa soğan kebabı", yiyenleri hayran bırakıyor.

Tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra damak çatlatan lezzetleriyle de insanların akıllarında kalan Şanlıurfa'da kış aylarında en çok tercih edilen yemeklerin arasında soğan kebabı yer alıyor.

Dövme demirden yapılmış kare şişlere göre özel seçilen kuru soğan ve zırhla kıyma haline getirilen etin sırayla şişe dizilip ateşte pişirilmesiyle hazırlanan kebap, hem görüntüsü hem de lezzetiyle ilgi görüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Urfa soğan kebabı", yörenin vazgeçilmez kebaplarının başında geliyor.

"Şanlıurfa'da tüketilen bir sevdamız bir kebap çeşidimizdir"

Restoran işletmecisi Faruk Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın bir gastronomi kenti olduğunu ve bünyesinde tadına doyulmayacak kebaplar barındırdığını söyledi.

Soğanın antibiyotik özelliğinden dolayı Urfa soğan kebabının özellikle kış aylarında tercih edildiğini ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Soğanlı kebap, yıllardan beri Şanlıurfa'da tüketilen bir sevdamız, bir kebap çeşidimizdir. Şanlıurfa Ticaret Odamız da bu ürünümüzün tescilini aldı. Bu kebap Şanlıurfalıların olduğu kadar, Şanlıurfa'ya dışardan gelen misafirlerimizin de vazgeçmediği bir lezzet türüdür. Özellikle Kovid-19'dan sonra vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğanlı kebaba çok yüksek talep var. Her ne kadar salonda hizmet veremesek de paket servislerinde en çok tercih edilen kebap çeşitlerimizden biri olan soğan kebabını biz de memnuniyetle misafirlerimize ikram ediyoruz."

Akbaş, tescilli kebapta orta boylu soğanların kullanıldığını ve Karacadağ Yaylasında yetişen erkek kuzu etinin zırhla kıyma haline getirilmesiyle şişte buluşturulduğunu belirterek, etin içerisine kaya tuzu dışında herhangi bir baharat ya da katkının konulmadığını anlattı.

Kebap çeşitleri salgına rağmen ilgi görmeye devam ediyor

Salgın nedeniyle kebapları paket servis şeklinde tüketicileriyle buluşturduklarını kaydeden Akbaş, "Kış aylarında olmamıza ve patlıcanların serada yetişmesine rağmen Şanlıurfalılar patlıcanlı kebaptan vazgeçmiyor, sade kebabımız da şu anda en fazla satışını yaptığımız çeşitlerimizin arasındadır. Ayrıca Şanlıurfa'nın kendine özgü ciğer kebabı birinciliğini hiç bir zaman yerini başkasına vermedi." dedi.