TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal: "Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü kutlu olsun" - Son Dakika

TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal: "Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü kutlu olsun"

17.10.2020 10:34
TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal:

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın Bağımsızlığına Kavuşmasının 29. Yıl dönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan'ın Bağımsızlığına Kavuşmasının 29. Yıl dönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

Ünsal mesajında, "Bugün 18 Ekim, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor. 20. yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra oluşan elverişli tarihi ortam ve kaderin bahşettiği fırsat sonucunda Azerbaycan halkı 20. yüzyılda ikinci kez bağımsızlık bayrağını kaldırdı. Bu, Azerbaycan Türklerinin siyasi tarihinde 20. yüzyıldaki ikinci parlak zaferi idi. Rusya' da ki demokratik güçlerin faaliyeti sonucunda devletlerde de merkezden kaçma, kendi egemenliğine kavuşma istekleri karşısı alınamaz bir noktaya ulaşmıştı. Böyle bir ortamda Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Sovyet'inin halkın talebi ile çağrılmış olağanüstü toplantısında 30 Ağustos 1991 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetini bağımsızlığına kavuşmasına ilişkin bildiri kabul edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Sovyet'inin 18 Ekim 1991 tarihli toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı hakkında Anayasa Senedi oy birliğiyle kabul edildi. Azerbaycan'da 29 Aralık'ta halk oylaması yapıldı. Referandum bültenine bir soru yazılmıştı: 'Siz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığı hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyet'inin kabul ettiği Anayasa Senedini beğeniyor musunuz?' Azerbaycan halkı oy birliğiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığından yana oldu. Mayıs 1992 tarihinde Milli Meclis tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Marşı (müziği Üzeyir Hacıbeyov'un, sözleri Ahmet Cevad'ın), az sonra üç renkli bayrak, içinde alev olan sekiz köşeli yıldız resimli devlet arması onaylandı. 18 Ekim 1991 tarihinden beri Azerbaycan egemen bir ülkedir ve halk bunu bir bayram olarak kutluyor" görüşlerine yer verdi.

Ünsal, "Bugün Azerbaycan bölgede gelişen ve güçlenen bir devlet olmuştur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sayesinde gittikçe de güçleniyor. En büyük sorun Ermenistan'la yaşanan çatışma ve işgal edilen topraklardır.Güçlü Azerbaycan Ordusu bugün İşgal edilen toprakları geri almaktadır.Yakında Dağlık Karabağ Azerbaycan topraklarına katılacaktır.Azerbaycan ordusu bugün tarih yazıyor." Dedi. - IĞDIR

TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal: Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü kutlu olsun

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal: 'Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü kutlu olsun' - Son Dakika

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