TADDEF'ten CHP İl Başkanına teşekkür belgesi - Son Dakika

TADDEF'ten CHP İl Başkanına teşekkür belgesi

21.12.2020 11:46
TADDEF'ten CHP İl Başkanına teşekkür belgesi, System.String[]

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren CHP İl Başkanı Yardım Artantaş'a teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren CHP İl Başkanı Yardım Artantaş'a teşekkür belgesi ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında gerek parti binasına astığınız Türk ve Azerbaycan bayrağından, sosyal medya paylaşımlarınızdan Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

CHP İl Başkanı Yardım Artantaş, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarakta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız "Hocalı Faciası" ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi,1992 yılında Azerbaycan'da Hocalı'daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim 2 ay önce yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor. Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız "Yureğim İrevan'da Kaldı" ve "Soykırım" kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - IĞDIR

TADDEF'ten CHP İl Başkanına teşekkür belgesi
TADDEF'ten CHP İl Başkanına teşekkür belgesi

Cumhuriyet Halk Partisi, Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TADDEF'ten CHP İl Başkanına teşekkür belgesi - Son Dakika


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