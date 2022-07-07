Son Dakika | TADİLAT BEKLEYEN KÖPRÜ SELDE YIKILDI - Son Dakika
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Son Dakika | TADİLAT BEKLEYEN KÖPRÜ SELDE YIKILDI

07.07.2022 15:13

Bir son dakika haberine göre KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2015 yılındaki selde hasar gören ve 7 yıldır tadilat bekleyen köprünün bir kısmı, 10 gün önceki selde tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2015 yılındaki selde hasar gören ve 7 yıldır tadilat bekleyen köprünün bir kısmı, 10 gün önceki selde tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Cide'ye bağlı Gündoğan köyünde bulunan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan Gündoğan Köprüsü, 2015 yılında yaşanan sel nedeniyle zarar gördü. O tarihten sonra köprüden geçiş yasaklandı; ancak alternatif olmadığı için vatandaşlar kullanmaya devam etti. Yıllar içinde herhangi bir tadilattan geçmeyen köprünün bir kısmı, 10 gün önce meydana gelen sel baskını sonrası tamamen yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Köyün muhtarı Bayram Sezgin, köprünün tamamen çökerek kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Defalarca bilgi verdik, dilekçe yazdık; ama ilgilenen olmadı. Hayvanlar da, insanlar da derenin içinden geçecek artık. Daha önceden hasar alan köprümüzün bakımı yapılmadı, yeniden köprümüzün yapılacağına dair umudumuz da kalmadı artık" dedi. Köy sakinlerinden Mehmet Genç ise, "Şu an dua ediyoruz ki başka bir yağmur yağmasın, yağarsa altından kalkamayız. Biz köprümüzün yapılmasını istiyoruz. Biz karşıdaki mahallede oturuyoruz, buradan yıkık köprüden geçerek evimize gitmek zorundayız. Tehlikeli ama başka çaremiz yok. Emekli olup köyümüze dönüp yaşamak istedik; ama bıraktığımızdan daha kötü bulduk" diye konuştu. (DHA)

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Selden zarar gören 4 bina yıkıldı Selden zarar gören 4 bina yıkıldı 36 kişiye mezar olan apartmanda tadilat yapan firma sahibi konuştu 36 kişiye mezar olan apartmanda tadilat yapan firma sahibi konuştu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | TADİLAT BEKLEYEN KÖPRÜ SELDE YIKILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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