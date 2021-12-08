TADİLAT İÇİN ÇIKTIĞI FABRİKA ÇATISINDAN DÜŞTÜ, HASTANEDE KURTARILAMADI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, fabrika çatısında tadilat yaparken 12 metre yükseklikten düşen Oktar Dolaşır (37), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İplik fabrikasının çatısında tadilat yapan Oktar Dolaşır, iddiaya göre, dengesini kaybedip, 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Dolaşır, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dolaşır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oktar Dolaşır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.