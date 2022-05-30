Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

30.05.2022 15:17

Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olduGAZİANTEP Gaziantep'te bir binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada çıkan ve kısa sürede çatının tamamını saran yangın büyük korku ve paniğe neden oldu.

Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

GAZİANTEP Gaziantep'te bir binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada çıkan ve kısa sürede çatının tamamını saran yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sırasında evlerini terk eden bina sakinleri büyük korku yaşadı.

Yangın, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi Ali Nadi Ünler Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, binanın çatısında tadilat ve kaynak yapılırken çıkan kıvılcımlar sıcak havanın da etkisiyle ahşapların alev almasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısını tamamen sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, önce bina sakinlerini uyardı sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bina sakinleri büyük korku yaşadı, yangın bir saatte söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, bina sakinleri ise korku ve panikle evlerini boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise bina çatısını tamamen saran yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, yangını duyunca fenalaşan iki bina sakinine sağlık ekipleri müdahale etti.

Bina sakinleri o anları anlattı

Olay anlarını anlatan bina sakinleri ise çatıdaki çalışma sırasında önce kıvılcımların çıktığını sonra da her tarafı alevlerin sardığını ifade etti. Yangın sonrası büyük korku ve panik yaşadıklarını söyleyen bina sakinleri, hızlı bir şekilde binayı boşaltarak kendilerini dışarı attıklarını da vurguladı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu Trabzon'da çatı yangını paniğe neden oldu İlkokul çatısında tehlikeli tadilat İlkokul çatısında tehlikeli tadilat
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement