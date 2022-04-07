Tadilat sırasında iş kazası geçirdi - Son Dakika
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Tadilat sırasında iş kazası geçirdi

07.04.2022 11:33
Tadilat sırasında iş kazası geçirdi

Zonguldak'ta iş kazası geçiren bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta iş kazası geçiren bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde bir işyerinin tadilatı sırasında yaşandı. İşyerinin tadilatının yapıldığı sırada Ş.Ç. isimli kişi iş kazası geçirdi. Yaralanan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan S.Ç. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de iş kazası dolayısıyla tahkikat başlattı. Yaralı kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

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Zonguldak, İş Kazası, Gazipaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tadilat sırasında iş kazası geçirdi - Son Dakika


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