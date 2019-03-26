Son Dakika Haberleri: Tadilat ve Bakımı Yapılan Ana Sınıfı Açıldı

Tadilat ve Bakımı Yapılan Ana Sınıfı Açıldı

1 saat önce

Konyaspor taraftar derneği Nalçacı ve Karatay Gençlik Meclisi tarafından tadilat ve bakım işlemleri yapılan ana sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

Tadilat ve Bakımı Yapılan Ana Sınıfı Açıldı, System.String[]
Konyaspor taraftar derneği Nalçacı ve Karatay Gençlik Meclisi tarafından tadilat ve bakım işlemleri yapılan ana sınıfın açılışı gerçekleştirildi.


Ereğli ilçesine bağlı Zengen Köyü'nde bulunan Yeni Zengen İlk ve Ortaöğretim Okulu'nun ana sınıfının tadilat, tamirat ve bakım işlemleri son bularak açılışı gerçekleştirildi.


Karatay Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aydemir, Konyaspor'un taraftar derneği Nalçacı Taraftar Grubu Başkanı Ertan Soğancı ve Himmet Güleçyüz ile böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesinde beraber çalıştıkları için gurur duyduğunu belirtti.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Bayram da, Nalçacı taraftar grubuna ve Karatay Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:21 Kaynak: AA

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