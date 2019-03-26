Tadilat ve Bakımı Yapılan Ana Sınıfı Açıldı

Konyaspor taraftar derneği Nalçacı ve Karatay Gençlik Meclisi tarafından tadilat ve bakım işlemleri yapılan ana sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

Konyaspor taraftar derneği Nalçacı ve Karatay Gençlik Meclisi tarafından tadilat ve bakım işlemleri yapılan ana sınıfın açılışı gerçekleştirildi.





Ereğli ilçesine bağlı Zengen Köyü'nde bulunan Yeni Zengen İlk ve Ortaöğretim Okulu'nun ana sınıfının tadilat, tamirat ve bakım işlemleri son bularak açılışı gerçekleştirildi.





Karatay Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aydemir, Konyaspor'un taraftar derneği Nalçacı Taraftar Grubu Başkanı Ertan Soğancı ve Himmet Güleçyüz ile böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesinde beraber çalıştıkları için gurur duyduğunu belirtti.





İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Bayram da, Nalçacı taraftar grubuna ve Karatay Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi

Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralı Polisler Var

Pompalı Tüfekle Oyun Kanlı Bitti: Polis Kan İzlerini Takip Ederek Buldu

Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı