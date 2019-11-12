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Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı
6 saat önce
BURSA'da, alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A., 4 metre yüksekten düşererek yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
BURSA'da, alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A., 4 metre yüksekten düşererek yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezinde yeni açılacak mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A. (28) dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikteki merdivenden düştü. Yaralanan Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A.'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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