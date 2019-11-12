Son Dakika Haberleri: Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı
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Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı

6 saat önce

BURSA'da, alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A., 4 metre yüksekten düşererek yaralandı.

Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı, System.String[]

BURSA'da, alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A., 4 metre yüksekten düşererek yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezinde yeni açılacak mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A. (28) dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikteki merdivenden düştü. Yaralanan Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A.'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Osmangazi, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
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