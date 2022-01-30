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Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada - Son Dakika

Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada

30.01.2022 21:57

Yalova'da evlilik hazırlığı yapan 30 yaşındaki bir kişi, evinin balkonunda tadilat yaptığı sırada aşağıya düşerek hayatını kaybetti. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Çınarcık ilçesinde gerçekleşen olayda, nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım, 4'üncü kattaki dairesinin balkonunda tadilat yapmaya başladı. Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek, 4'üncü kattan beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın balkondan düştüğü an, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hasan Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde ve Yıldırım'ın evinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada
Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada
Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada
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Hasan Yıldırım, Evlilik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada - Son Dakika
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