Son Dakika Haberleri: Tadilat yaparken elektrik akımına kapıldı
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Tadilat yaparken elektrik akımına kapıldı

1 saat önce

Sinop'ta bir vatandaş evinde tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Tadilat yaparken elektrik akımına kapıldı, System.String[]
Sinop'ta bir vatandaş evinde tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak Mahallesi'nde Ceyhan Demirel evinde tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınları, elektriği keserek sağlık ekiplerine bilgi verdi. Demirel olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
Ceyhan, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
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