Tadilat yaparken elektrik akımına kapıldı
1 saat önce
Sinop'ta bir vatandaş evinde tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
'ta bir vatandaş evinde tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak Mahallesi'nde Ceyhan
Demirel evinde tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınları, elektriği keserek sağlık ekiplerine bilgi verdi. Demirel olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
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