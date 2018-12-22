Son Dakika Haberleri: Tadilat Yapılan Binada Göçük : 5 Yaralı

Tadilat Yapılan Binada Göçük : 5 Yaralı

1 saat önce

- Olay yerinden detaylar MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilesinde, tadilat yapılan iki katlı binada meydana gelen göçükte, 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

- Olay yerinden detaylar MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilesinde, tadilat yapılan iki katlı binada meydana gelen göçükte, 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, iki katlı binanın tadilatı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan 5 işçiyi güçlükle çıkarttı. Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Binada çalışan işçilerden Mehmet Yeşilöz, aniden çökme meydana geldiğini, bazı arkadaşlarının binadan çıkmaya fırsatının olmadığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:21 Kaynak: AA

Bodrum, İşçi, Muğla, Güncel
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